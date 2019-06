Arriva l'auto solare/elettrica

E' l’olandese, si chiama Lightyear One, è l'auto solare che è stata presentata recentemente. Ha un'autonomia di 725 km e la sua batteria che può essere caricata direttamente dalla luce solare o da stazioni di ricarica elettrica convenzionali. Ed ora le note dolenti: il costo di prenotazione per una delle prime 500 vetture è di ben 119.000 euro e la consegna è prevista per il 2021.

Ma come funziona, dove sono posizionate le celle? Il tetto e il cofano dell'auto sono coperti da cinque metri quadrati di celle solari, e cosa importante, sono sotto un vetro di sicurezza così forte che un adulto può camminarci sopra senza causare ammaccature o danni. Nella progettazione è stata data particolare attenzione al peso che è stato ridotto in modo significativo. Meno peso significa più km con la ricarica convenzionale, fino a 400 km in una notte da una normale presa. Poi i pannelli solari possono aggiungere un’autonomia fino a 12 km/ora di ricarica.

Bella idea, attendiamo però un costo più abbordabile.