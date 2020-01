Dopo aver riempito le pagine dei tabloid inglesi e non solo, la famiglia reale ora diventa un cartone animato. Si chiamerà "The Prince", è una nuova serie animata HBO che racconta la vita della famiglia Windsor vista attraverso gli occhi del Principe George figlio di William e Kate.







Nata dalla mente irreverente di Gary Janetti che aveva già creato "I Griffin" per la "HBO Max", un servizio di video on demand imminente statunitense di proprietà della Warner Media Entertainment, una divisione di WarnerMedia della AT&T. The Pince è ovviamente ambientata a Buckingham Palace, e vede protanogonisti tutti i membri della famiglia reale. Compresi nel cast anche Harry e Meghan nonostante la recente vicenda "Megxit". Il filone dove si inserisce questo nuovo cartoon è senz'altro quello aperto dai Simpson e proseguito dai Griffin, ovvero una pungente parodia raccontata attraverso il punto di vista privilegiato e irriverente del Principino George a cui gli sceneggiatori hanno già dato voce sul suo seguitissimo profilo Instagram. Non mancano i timori anche da parte della famiglia reale tanto è vero che persino mamma Kate già trema! Il principino racconterà mettendo bocca su tutto quello che riguarda e succede all'interno del palazzo più importante d'Inghilterra. Già note le voci che doppieranno i personaggi, il pricipe Harry sarà interpretato da Orlando Bloom, mentre Elisabetta la regina madre avrà la voce di Frances De La Tour.

Le lacrime pare siano assicurate, ma dal ridere