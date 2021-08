Arrivano le cleaning influencer

Sono loro le nuove "star" dei social, le cleaning influencer, facendosi vedere mentre puliscono casa per tutto il giorno. Si lasciano guardare e sono seguite da un mondo di persone. I numeri di follower sui loro profili di YouTube e Instagram non lasciano spazio a dubbi. Mentre puliscono come se non ci fosse un domani, dispensano anche consigli sulle varie mansioni tipo: combattere efficacemente la polvere, lavare i pavimenti, lucidare i vetri fino a come stendere correttamente i panni.

A questo punto possiamo sorvolare sul fatto che siano le mega corteggiate dai vari brand del settore pulizie. Sicura fonte di reddito per le seguitissime influencer delle pulizie. Come i Moschettieri anche le paladine del pulito hanno il loro motto che è: "una casa in ordine aiuta a pulire la mente", se pensavate al famoso "Chi fa da se...fa per tre" siete rimasti indietro. Tra le Cleaning influencer ci sono le fuoriclasse, e la più famosa si chiama Jessica Tull, ha 31anni ed è americana. Sorridente, gioiosa, le sue specialità sono passare l'aspirapolvere e sbrinare il frigo. Jessica inoltre ha un canale tutto suo: "Clean with me" ed è seguita regolarmente ogni giorno da 3 milioni di persone.

Le è cambiata la vita...e il conto in banca possiamo aggiungere.