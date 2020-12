CURIOSITÀ Ascolta...nevica Il silenzio quasi irreale che ci avvolge durante una nevicata a cosa è dovuto

Ascolta...nevica.

Perché l’atmosfera magica e natalizia è silenziosa ? Il fenomeno non è soltanto dovuta alla suggestione, dietro si celano spiegazioni scientifiche che ci illustrano i perché di quest'atmosfera così ovattata. Ebbene, bisogna partire dalle caratteristiche dei fiocchi di neve, che presentano numerose ramificazioni e spazi vuoti e quando si posano uno sopra l'altro, si sovrappongono senza comprimersi più di tanto. In tal modo molta aria resta intrappolata tra i vari fiocchi. Ciò significa che le onde sonore tendono ad essere assorbite dagli strati di neve e rimbalzano meno rispetto a quanto avviene sul suolo non innevato e sul terreno cementato. La neve è anche capace di assorbire parte delle vibrazioni, riducendo la nostra capacità di percezione dei rumori.



Sicuramente è un fenomeno temporaneo, questa riduzione del rumore appena descritta risulta più marcata subito dopo una nevicata, mentre si affievolisce con neve meno fresca o con l'eventuale scioglimento degli strati più superficiali del manto nevoso. Basta uno strato di appena due centimetri a terra per influire sulla diffusione dei rumori. Più c’è freddo, più la neve è voluminosa, ma passando il tempo la neve perde consistenza e si appiattisce e quindi l’effetto isolante piano piano scompare. Ovviamente, quando nevica, c’è meno traffico di auto e anche di persone a passeggio, il che contribuisce al silenzio. A noi però piace pensare alla magia della neve che rende tutto più pulito e silenzioso e che crea la giusta atmosfera per celebrare il Natale. Molto però dipende da quanto è recente la neve. Naturalmente sulla percezione di un silenzio irreale in una città innevata incidono altri fattori. In questi casi si percepiscono meno rumori anche perché vi sono meno persone ed automobili in circolazione.







































