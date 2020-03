Il 19 di Marzo si celebra la festa dedicata a questa categoria e per ricordare quanto sia importante la figura paterna nella vita di ognuno di noi. Si festeggia in tutto il mondo, anche se non per tutti il giorno è lo stesso. Ma perché il 19 Marzo e non in altre date? La risposta è di carattere religioso, perchè in questa data la Chiesa festeggia la figura di San Giuseppe, che in qualità di padre putativo di Gesù sta a simboleggiare la figura paterna.

Storicamente il culto di San Giuseppe prese piede nel 1030 d.C. grazie ai monaci benedettini che furono poi copiati dai Servi di Maria prima nel 1324 e dai Francescani poi nel 1399. Ai giorni nostri la festa del 19 Marzo ha via via perso il significato squisitamente religioso, se pensiamo che fino al 1977 era considerato un giorno festivo salvo poi diventare un giorno comune, feriale come gli altri.

E comunque la si pensi, quando la mente va ai supereroi e si pensa ad uno vero, senza paura, mai stanco, che combatte contro le ingiustizie dalla quotidianità, la mente va subito al babbo, che rimane la figura di riferimento nella vita e alla quale ci attacchiamo nei momenti bui. Rimane per sempre la figura che ci ama e ci amerà per sempre, proteggendoci anche quando fisicamente non è più accanto a noi. Non ha mantello, nessuna maschera solo una fonte inesauribile d'amore verso i suoi cari ed il solo super potere che lo spinge a comportarsi come solo un "Papà" può fare.

Auguri a tutti i (super) Papà...e buon lavoro!!!