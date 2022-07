Auguri al "Rocker senza fili" della musica italiana

2'10" lettura

Nasce a Napoli il 23 luglio del 1946 Edoardo Bennato. Fratello di Eugenio leader dei Musicanova e Giorgio che però artisticamente prenderà il cognome della madre, Zito. Edoardo è chitarrista, armonicista e cantante, dopo un'esperienza londinese cominciò a proporsi come one man band suonando contemporaneamente, oltre alla chitarra e all'armonica, anche il tamburello a pedale, il kazoo e altre percussioni. Esibendosi anche nelle metropolitane londinesi.

Nella sua musica si sente l'influenza di grandi del blues come B.B. King e John Lee Hooker, artisti che spaziano dal rock and roll ai cantautori. Sono loro che che hanno caratterizzato da subito il suo personaggio e la sua musica, nella quale però Edoardo non ha mai fatto mancare influenze mediterranee e partenopee. Uno più degli altri è stato Robert Allen Zimmerman tanto che a Edoardo viene dato il soprannome di Bob Dylan Italiano.









La sua musica è una sorta di critica velata dall'ironia verso i potenti e le varie forme di potere. Nel 1973 pubblica il suo primo album "Non farti cadere le braccia",a cui seguono nel 74 "I buoni e i cattivi", l'anno dopo "Io che non sono l'imperatore" e nel 1976 "La Torre di Babele". Nel 1977 arriva la consacrazione con "Burattino senza fili" una rivisitazione in chiave moderna della favola di Pinocchio e dove Edoardo ad ogni personaggio della favola attribuisce un riferimento a persone influenti nei vari settori della vita di tutti....cantanti compresi.

Nel 1980 è il primo cantautore a riempire lo stadio di San Siro di Milano per un concerto, arrivando a richiamare oltre 50.000 persone e che chiuderà con un pezzo dal sapore Reggae "Canta appress'a' nuie". Lo stesso anno pubblica due album a distanza di poche settimane uno dall'altro "Uffà Uffà"(1° Marzo 80) seguito da "Sono solo Canzonette",(1° aprile 80), dove riprende a rivisitare le favole e questa volta è il turno di Peter Pan.



Ancora oggi è considerato uno dei maggiori Rocker italiani e continua a fare musica di altissimo livello...

Tanti auguri Edoardo, Rocker senza Fili.