Auguri alla Famiglia Reale

In un' epoca in cui la tecnologia la fa da padrona e ormai il tradizionale biglietto cartaceo è finito in soffitta, c'è comunque chi pensa di utilizzarlo, ancora, per le festività natalizie.

Tra i destinatari potrebbe esserci la Famiglia Reale britannica, almeno per chi ama le teste coronate. Difficilmente si avrà una risposta: quel che si potrà ricevere sarà al massimo un biglietto di auguri preselezionato.

Re Carlo ama dedicare un po' di tempo ogni giorno alla lettura della corrispondenza e spesso risponde, tramite il suo personale del Royal Household, anche se in alcuni casi lo fa personalmente.

Non sono mancate le occasioni in cui ha risposto in modo personalizzato, specialmente a lettere significative o da parte di studenti, definendole "piccole opere d'arte" ed esprimendo gratitudine per i disegni o le parole che gli sono state inviate.

La Regina Elisabetta II ha ricevuto 13mila lettere solo nell’anno del suo Giubileo di Platino, il 2021, che hanno portato a 3.75 milioni il calcolo di messaggi recapitati in oltre 70 anni di regno.

E ha risposto a tutte. Non personalmente e non con un biglietto firmato, ma il suo ufficio si è incaricato di spedire a quanti fossero stati così cortesi da scriverle una Christmas Card appositamente creata per le festività.

Quindi, chi lo desidera, può spedire il biglietto augurale al seguente indirizzo: Her Majesty The King (il nome non serve, non c’è possibilità di sbagliarsi) Buckingham Palace Londra SW1A 1AA

Attenzione però allo stile: se si sceglie una lettera formale, si inizia con "Sir" e si conclude con: "I have the honour to be, Sir, Your Majesty's humble and obedient servant'” (Ho l'onore di essere, Signore, l'umile e obbediente servitore di Vostra Maestà).







