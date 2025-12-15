CURIOSITÀ Auguri alla Famiglia Reale Per chi volesse inviare un biglietto augurale ai Reali d'Inghilterra qualche dritta

Auguri alla Famiglia Reale.

In un' epoca in cui la tecnologia la fa da padrona e ormai il tradizionale biglietto cartaceo è finito in soffitta, c'è comunque chi pensa di utilizzarlo, ancora, per le festività natalizie.

Tra i destinatari potrebbe esserci la Famiglia Reale britannica, almeno per chi ama le teste coronate. Difficilmente si avrà una risposta: quel che si potrà ricevere sarà al massimo un biglietto di auguri preselezionato.

Re Carlo ama dedicare un po' di tempo ogni giorno alla lettura della corrispondenza e spesso risponde, tramite il suo personale del Royal Household, anche se in alcuni casi lo fa personalmente.

Non sono mancate le occasioni in cui ha risposto in modo personalizzato, specialmente a lettere significative o da parte di studenti, definendole "piccole opere d'arte" ed esprimendo gratitudine per i disegni o le parole che gli sono state inviate.

La Regina Elisabetta II ha ricevuto 13mila lettere solo nell’anno del suo Giubileo di Platino, il 2021, che hanno portato a 3.75 milioni il calcolo di messaggi recapitati in oltre 70 anni di regno.

E ha risposto a tutte. Non personalmente e non con un biglietto firmato, ma il suo ufficio si è incaricato di spedire a quanti fossero stati così cortesi da scriverle una Christmas Card appositamente creata per le festività.

Quindi, chi lo desidera, può spedire il biglietto augurale al seguente indirizzo: Her Majesty The King (il nome non serve, non c’è possibilità di sbagliarsi) Buckingham Palace Londra SW1A 1AA

Attenzione però allo stile: se si sceglie una lettera formale, si inizia con "Sir" e si conclude con: "I have the honour to be, Sir, Your Majesty's humble and obedient servant'” (Ho l'onore di essere, Signore, l'umile e obbediente servitore di Vostra Maestà).

