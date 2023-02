Auguri Topo Gigio

Dal 11 febbraio 1959, sono passati 64 anni, la data segna il debutto sul piccolo schermo di Topo Gigio. E' la prima apparizione dell'Ingenuo personaggio , che incarna lo stupore che accomuna i bambini, senza però immaginare che di li a poco sarebbe entrato nella storia della televisione italiana.

Il primo a dare la voce a questo tenero pupazzo con le orecchie gigantesche nato dall'intuizione di Maria Perego è stato Domenico Modugno. Nel 1960 al personaggio fu dedicato il fortunato programma per bambini Storie di Topo Gigio, in onda il mercoledì pomeriggio, e il film Le avventure di Topo Gigio, diretto da Federico Caldura.

Topo Gigio fu anche omaggiato da una serie di fumetti per il corriere dei piccoli disegnata da Dino Battaglia tra il 61 e il 63. Gigio ha anche un'altro record è stato il primo pupazzo ad apparire nei siparietti pubblicitari di Carosello. Fu protagonista anche a Canzonissima e Lo Zecchino d'oro.

Le frasi pronunciate da Topo Gigio, come “Ma cosa mi dici mai?” e “Strapazzami di coccole” sono entrate nell’uso comune e sono diventate canzoni di successo. La fama di Topo Gigio è riuscita a varcare i confini nazionali.

Questo iconico personaggio, infatti, ha raggiunto un successo planetario, apparendo in trasmissioni televisive di vari Paesi del mondo, soprattutto in America Latina, ad esempio in Argentina, Brasile e Colombia. Ma non solo. Topo Gigio è stato addirittura ospite fisso nella trasmissione The Ed Sullivan Show della Cbs, dove è apparso per oltre 90 volte.