Auto solari

Il tetto di un’auto passa ore al sole. In un parcheggio, davanti a casa o fuori da un supermercato, quella superficie si scalda e basta.

Il progetto europeo SolarMoves parte da qui: usare quel sole per produrre energia. Si parla di fotovoltaico integrato nei veicoli (VIPV, Vehicle Integrated Photovoltaics): celle solari inserite nel tetto, nel cofano e in alcuni casi anche sulle fiancate.

L’auto, il furgone o il camion diventano così piccoli generatori mobili. I risultati raccolti dal progetto mostrano che una auto elettrica solare può coprire fino al 55% del proprio fabbisogno annuo in Europa centrale e arrivare fino all’80% nelle aree più soleggiate del Sud Europa.

Sono valori teorici e dipendono da utilizzo, esposizione al sole e condizioni climatiche, ma indicano una direzione concreta. SolarMoves ha analizzato 23 categorie di veicoli utilizzando dati reali di guida, meteo e irraggiamento.

L’obiettivo non era immaginare il futuro, ma capire quanto sole si possa davvero trasformare in chilometri. Per chi percorre tragitti brevi e lascia spesso l’auto all’aperto, il vantaggio può essere significativo. Nei mesi più favorevoli le ricariche esterne possono diminuire sensibilmente.

La parte più interessante riguarda però il trasporto merci. Camion, furgoni e rimorchi hanno superfici molto più grandi rispetto alle auto e possono ospitare più moduli fotovoltaici.

Secondo il progetto, sui camion elettrici il fotovoltaico integrato può aumentare l’autonomia giornaliera fino al 15%. Un rimorchio può produrre fino a 55 kWh al giorno in estate dal solo tetto, mentre con pannelli anche sulle pareti laterali si può arrivare a 90-110 kWh.

Questa energia può alimentare refrigerazione, sistemi idraulici e altri servizi di bordo senza pesare sulla batteria principale. Per le flotte significa meno consumi, meno costi operativi e minore dipendenza dalle infrastrutture di ricarica.









