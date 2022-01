CURIOSITÀ Auto sprofonda nel lago ghiacciato La guidatrice si mette sul tetto e si scatta un selfie

Auto sprofonda nel lago ghiacciato.

Siamo in Canada, e per la precisione a Ottawa la capitale delo stato con la a tradizionale foglia d'Acero sulla bandiera. La città dove si è svolta la vicenda che stiamo per raccontare, si trova sulla sponda meridionale del fiume Ottawa, nella parte orientale dell'Ontario meridionale . E’ inverno a Ottawa e fa freddo, d’altronde si è in Canada. La protagonista è alla guida della sua auto che sfreccia sulla superficie di un lago ghiacciato, pare non immagini quanto sta per avvenire. La sua tranquillità deriva dalla convinzione che sotto la sua auto vi sia uno strato sufficente di ghiaccio per reggere il peso del veicolo... A volte nella vita le cose non vanno come si vorrebbe e il ghiaccio si incrina, l’automobile comincia a scivolare lentamente in acqua.

A questo punto che fa la ragazza? Beh,forse starete pensando che la cosa più logica e normale sarebbe quella di mettersi in sicurezza e poi chiamare degli aiuti. Prima di proseguire ci teniamo a ricordarvi che questa non è una storia di fantasia, l'automobile guidata da una donna sta lentamente affondando nelle gelide acque del lago , quando la ragazza fa una mossa che lascia tutti di stucco, una volta uscita dall’abitacolo, si è messa in piedi sullo sportello del bagagliaio e ha iniziato a scattarsi dei selfie mentre la sua automobile piano piano affondava.

La giovane si è salvata grazie all’intervento di alcuni uomini che l’hanno portata via con una piccola canoa.

.



