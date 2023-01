CURIOSITÀ Autobus a prezzi favorevoli per pendolari e il pianeta Il comune di Bari dal primo gennaio 2023 ha stabilito in 20 euro per tutti il prezzo mensile del trasporto urbano, l'obbiettivo oltre a favorire i pendolari abituali ampliare il numero delle persona che utilizzano i bus.

Autobus a prezzi favorevoli per pendolari e il pianeta.

E' il primo caso in Italia e rappresenta un passo importante per l'utenza e per l'ambiente. Tra qualche giorno sarà possibile per i cittadini di Bari, che utilizzano i mezzi pubblici gestiti dal servizio di trasporto pubblico dell’AMTAB usufruire di un abbonamento annuale dal costo davvero irrisorio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che, oltre a far risparmiare un bel po’ ai pendolari, avrà risvolti decisamente positivi sull’ambiente.

[Banner_Google_ADS]

In questo modo coloro che ogni giorno utilizzano l’auto per raggiungere il posto di lavoro o spostarsi a Bari saranno incoraggiati a optare per i mezzi pubblici. Ad annunciare la svolta il sindaco della città pugliese Antonio Decaro che, attraverso il suo profilo Facebook. Bari sarà la prima città italiana ad adottare una misura del genere, conveniente per le tasche dei cittadini e a favore della mobilità sostenibile. Inoltre, il primo cittadino di Bari ha fatto sapere che il piano della città prevede anche una serie di ulteriori interventi di sostegno al trasporto pubblico, fra cui l’acquisto di nuovi autobus e il miglioramento dei servizi.



Audio Gallery



I più letti della settimana: