Autovelox homemade

E' americana ed è stata soprannominata nonna Patti ed è colei che ha avuto un'idea che nella sua semplicità è andata a risolvere il problema della velocità nella sua città, Polson, nel Montana.

Stufa di vedere sfrecciare ad alta velocità le macchine nella sua zona, ha deciso di prendere in mano la situazione e di adottare una semplice strategia: si è posizionata con una sedia da giardino sul ciglio della strada, a indossato la sua divisa nera insieme ad un paio di pantofole con pelliccia, occhiali scuri e poi ha tirato fuori un asciugacapelli.

A quanto pare con un phon, puntato agli automobilisti di passaggio, avrebbe ottenuto lo stesso effetto di un autovelox elettronico. Molti hanno pensato che la donna fosse realmente li per fare un controllo della velocità e in quel giorno infatti, la velocità media delle autovetture si sarebbe abbassata in maniera rilevante.

Un phon per abbassare la cresta a quanti hanno il piede pesante in auto.