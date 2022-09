MUSICA Ava Max - nuovo singolo "Million Dollar Baby" Il nuovo album è atteso per gennaio

Ava Max - nuovo singolo "Million Dollar Baby".

La popstar internazionale Ava Max è tornata con un nuovo brano chiamato: “Million Dollar Baby“, prima traccia del suo secondo album in studio, “Diamond and Dancefloors“ che uscirà a gennaio del prossimo anno. Il brano campiona la hit degli Anni ’90 “Can’t fight the moonlight“ di LeAnn Rimes, canzone resa famosa dal film cult “Le ragazze del Coyote Ugly”. Considerato che il titolo del nuovo brano è identico a quello di un celeberrimo film, ovvero Million Dollar Baby con protagonisti Hillary Swank e Clint Eastwood . Beh, viene normale chiedersi, se Ava l’abbia scelto riferendosi proprio alla trama di quel film premiato con 4 Oscar!

Ava Max ha spiegato: "Quando stavo lavorando a questo disco, stavo attraversando un periodo davvero difficile della mia vita, avevo il cuore a pezzi con tanta tristezza intorno. Ho intitolato 'Million Dollar Baby' il mio brano per ricordare a me stessa la mia autostima e ho scritto il testo per spiegare che si può superare e ottenere qualsiasi cosa quando ci si mette la testa." Sembrerebbe proprio che il riferimento al film ci sia, vero?

Ava Max - Million Dollar Baby (Official Video)



