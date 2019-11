Avete già sentito l'ultimo singolo di Billie Eilish?

Dopo l'uscita del disco di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish ci regala un nuovo brano inedito: “Everything i wanted”!

Anche questo pezzo porta una doppia firma, la sua e quella del fratello Finneas, suo unico collaboratore e produttore. Una nuova canzone in cui la cantante sogna di gettarsi dal Golden Gate Bridge per essere poi salvata dal fratello. Temi portanti della storia che ci racconta sono la fratellanza, il suicidio e la fama.

Tutto il brano è un toccante tributo al rapporto con il fratello Finneas, come lei stessa racconta ai suoi fan: “Questa canzone parla di me e mio fratello. Non importa cosa accadrà ma noi siamo e saremo sempre qui per rendere le cose migliori”.

Un anno decisamente fortunato e ricco di belle sorprese per la cantante, un 2019 che si è aperto con il suo disco di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. L' album è arrivato ala prima posizione della classifica americana ed è il disco di debutto più venduto in America negli ultimi 10 anni (sia tra uomini, donne che gruppi) con oltre 313 mila copie nella sola prima settimana di pubblicazione. Ad oggi ha oltre 24 miliardi di stream nel mondo.

Ma non è tutto, perchè la 17enne è la prima artista nata in questo millennio ad aver raggiunto sia la posizione numero uno dei dischi che dei singoli ed in più è la terza artista femminile negli ultimi 31 anni con più canzoni in vetta alla Billboard Alternative Songs airplay chart (insieme a Alanis Morrissette e Sinead O’Connor).

Ascolta qui "Everything i wanted" di Billie Eilish