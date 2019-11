Avete già sentito parlare della FreddieMeter?

Si chiama FreddieMeter la nuova sfida speciale che è stata lanciata in rete. L'occasione questa volta è quella che riguarda 44° anniversario della prima esibizione live di “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

Un esperimento di intelligenza artificiale attraverso cui i fan di Freddie Mercury, potranno interpretare le sue canzoni ed imitare la sua voce per misurare quanto si avvicina a quella dell'artista. Il sistema sarà in grado di misurare la voce e a paragonarla a quella dell'artista

Questa iniziativa è stata promossa da YouTube, Google Creative Lab e Google Research, in collaborazione con Queen, Universal Music Group e Hollywood Records con lo scopo di devolvere tutte le donazioni fatte dai partecipanti alla fondazione Mercury Phoenix Trust, che si occupa dei temi legati all'AIDS.

Partecipare è molto semplice, basterà andare sul sito sul sito "Bohemian Rhapsody, "Don't Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions", scegliere il brano di Freddie Mercury da cantare e infine, condividere la registrazione sui social con l'hashtag #FreddieChallenge.