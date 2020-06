MUSICA Avicii Experience: il museo dedicato alla musica di Avicii Un mix di foto e video mai visti prima

Avicii Experience: il museo dedicato alla musica di Avicii.

Tra i tanti appuntamenti che ci attendono nel 2021, i fan di Avicii dovranno segnare in agenda quello riservato all'apertura di Avicii Experience. Si tratta di un museo, a Stoccolma, in una struttura chiamata SPACE, interamente dedicata alla musica e alla vita del Dj scomparso in maniera prematura nel 2018.

La particolarità di questo progetto e di questa mostra è racchiusa nell'obiettivo di avvicinare i suoi visitatori non soltanto all'artista, ma anche e soprattutto alla persona Tim Bergling. Proprio in virtù di questo sono state raccolte foto e video inediti attraverso i quali i suoi fan potranno scoprire qualcosa in più del loro idolo, andando anche ad esplorare tutto il processo creativo che si cela dietro la sua musica.

Tra le finalità del progetto c'è anche l'intento di devolvere parte dei ricavi alla Fondazione Tim Bergling, che la famiglia di Avicii sta portando avanti e che promuove campagne di prevenzione al suicidio.

Ascolta qui uno dei brani più belli della storia di Avicii, Levels





I più letti della settimana: