Axl Rose è il miglior cantante

Una ricerca scientifica che ci riporta ad Axl Rose, leader dei Guns N’ Roses, pare abbia decretato il cantante come il migliore rispetto agli altri quanto ad estensione vocale. Come riporta il sito ConcertHotels.com attraverso una classifica, pare che Axl abbia primeggiato su tutti.

La storia musicale è ricca di talenti e in questo caso pare che sia stata presa ad esame l'estensione vocale di tutti i protagonisti partendo dalla nota più bassa presa a quella più alta mai raggiunta.

Sono stati esonerati tutti quei grandi cantanti riconosciuti virtuosi della voce in quanto non valutabili in un contesto di parità quale voleva essere quello di cui vi stiamo raccontando. Sono invece stati ricompresi nella valutazione altri aspetti come il carisma, la presenza scenica e la capacità di attrarre l'attenzione del pubblico.

La classifica parla chiaro: Axl, si distingue per le sue cinque ottave che è capace di raggiungere grazie alla sua nota estensione vocale, come in Ain't it fun!