"Azizam": il singolo che anticipa il nuovo album di Ed Sheeran

"Azizam": il singolo che anticipa il nuovo album di Ed Sheeran.

Ed Sheeran ha fatto di nuovo centro, presentando il suo nuovo singolo: "Azizam". Questo brano energico e pop segna l'inizio di una nuova fase per l'artista, preparando il terreno per il suo ottavo album in studio.

Sicuramente vi ritroverete a canticchiare il brano e magari siete tra ch si sta chiedendo quale sia il significato del titolo. Innanzi tutto, Azizam, pronunciato ah-zee-zam, deriva dalla parola "Aziz", che si traduce in "amato" o "caro", e include il suffisso "am". Proveniente dal dialetto persiano, è un termine possessivo che significa letteralmente "mio amato" o "mio caro".

Questa influenza persiana è legata al produttore del brano, ILYA (Ilya Salmanzadeh), un noto produttore musicale. ILYA è anche parte del gruppo WolfCousins di Max Martin e ha collaborato in passato con artisti di fama come Ariana Grande (Into You), Ellie Goulding (Love Me Like You Do) e Sam Smith (Unholy), come riportato da Official Charts. Ed Sheeran ha rivelato su Instagram che la canzone è stata creata dopo che il produttore gli ha consigliato di esplorare la sua eredità e cultura persiana nella musica.

Il cantante ha lanciato "Azizam" insieme a un vivace video di "Pink Heart", che include riprese realizzate negli Stati Uniti durante il suo tour promozionale di questo mese. In un teaser pubblicato su Instagram, ha accennato a un video musicale ufficiale in arrivo, senza però specificare quando uscirà.

Nel mese di marzo, Sheeran è stato ospite al The Tonight Show Starring di Jimmy Fallon, dove ha spiegato che il suo nuovo album "Play" fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di 10 album. Ha condiviso che, quando aveva circa 18 anni, aveva concepito un'idea per 10 album intitolati Più, Moltiplica, Dividi, Sottrai, Uguale, e poi Play, Pausa, Riavvolgi, Avanti Veloce e Stop, ispirandosi al progetto di Quentin Tarantino di realizzare 10 film prima di ritirarsi. La data di uscita di "Play" non è ancora stata comunicata, ma vi terremo aggiornati!

