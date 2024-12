Babbo Natale e il codice della strada

Non solo automobilisti alla guida col cellulare in mano e persone in monopattino senza casco: tra le "vittime" dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada c'è anche Babbo Natale.

La sua slitta, attesa da un gruppo di bambini in festa, è stata fermata dai Carabinieri. La singolare vicenda è accaduta a Montegrotto Terme, nel padovano, come riporta "Il Gazzettino".

Le regole più restrittive appena entrate in vigore non hanno lasciato scampo nemmeno all’idolo dei più piccoli e alla sua "slitta a motore", un furgoncino addobbato di tutto punto da un gruppo di genitori di una scuola dell'infanzia.

Il risciò, rosso e illuminato, avrebbe dovuto accompagnare i bimbi in un "tour natalizio" per bussare alle porte delle case e portare gli auguri. Ma mentre le famiglie con i loro bambini, circa una trentina di persone, attendevano l'arrivo di Santa Claus, il suo furgoncino veniva fermato dai carabinieri nel centro del paese.