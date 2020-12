Babbo Natale potrà consegnare i regali lo dice Maria Van Kerkhove

Maria Van Kerkhove, capo epidemiologo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha voluto rassicurare tutti i bambini del mondo che in questo periodo sono in attesa dell' arrivo di Babbo Natale, preoccupati dal Covid-19. Lo ha fatto durante il consueto incontro con la stampa per discutere la situazione riguardante proprio la pandemia. Ha esordito rivolgendosi proprio ai bambini dicendo loro: “Babbo Natale potrà consegnare i regali” perché lui è immune al coronavirus, aggiungendo poi di averlo raggiunto telefonicamente: "Abbiamo avuto una breve chiacchierata con lui, sta bene ed è molto indaffarato in questi giorni”, ha detto. “I leader di tutto il mondo hanno allentato nei propri Paesi le misure legate alla quarantena affinché Babbo Natale possa entrare nel loro spazio aereo.





















Così sarà in grado di viaggiare e potrà consegnare i regali a tutti i bambini del pianeta", ha poi aggiunto l’esperta dell’Oms. Dunque, la preoccupazione dei più piccoli sul fatto che Babbo Natale non possa arrivare a casa loro nel corso di questo Natale, è infondata. Sebbene anziano e in sovrappeso,( questo magari poteva anche ometterlo), potrà viaggiare senza problemi e nonostante la pandemia. "Lui sta bene, così come sua moglie. Capisco la vostra preoccupazione, ma a seguito, proprio della nostra breve chiacchierata e sono entrambi molto occupati al momento", ha ribadito Van Kerkhove. Intanto in molti Paesi europei si sta optando per misure sempre più drastiche e restrittive per contrastare la diffusione del virus. In Repubblica Ceca, Regno Unito, Olanda, Germania scatterà un lockdown quasi totale per il periodo di Natale.

Ma, tranquilli, per fortuna Babbo Natale è libero di muoversi.