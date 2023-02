INTERVISTE "Baby don't cry" il nuovo singolo di Personal Ascolta l'intervista!

"Baby don't cry" il nuovo singolo di Personal.

Si intitola "Baby don't cry" il nuovo singolo di Personal, rapper riminese che oggi si è raccontato ai nostri microfoni. Tema ricorrente e centrale anche nel suo nuovo brano è la capacità di piacersi così come si è, abbandonando la competizione con tutti quegli stereotipi dettati dalla società odierna.

Guardarsi allo specchio e amarsi anche nelle proprie imperfezioni diventa valore aggiunto a stessi, così come decidere di non farsi fagocitare dal giudizio altrui o dal costante paragone con qualcuno che non potremmo mai essere. Un invito dunque a sentirsi speciali proprio perchè dotati di quelle fragilità che ci rendono unici e umani.

Ascolta nel reloaded tutta l'intervista e il brano!





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: