NEW PLAY Baby Gang insieme a Marracash e Sfera Ebbasta "Adrenalina" è il singolo che anticipa l'uscita dell'album "L'Angelo del Male", in cui il rapper racconta tutto il suo mondo

Baby Gang insieme a Marracash e Sfera Ebbasta.

Uscirà domani, 26 Aprile, “L' Angelo del male”, il nuovo album di Baby Gang.

Il rapper l'ha presentato come una sorta di manifesto di sé stesso, in cui con toni tanto crudi quanto onesti, racconta il brutto e il bello che la vita gli ha messo davanti.

Insieme a lui, a dare voce a questa narrazione, alcuni fra gli artisti urban/rap, più quotati del panorama attuale come Geolier,Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Guè Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta.

[Banner_Google_ADS]



In questo primo singolo estratto, “Adrenalina” ( l'emozione più forte che da sempre accompagna le sue azioni e le sue scelte), lo vediamo al fianco di Sfera Ebbasta e Marracash, descrivere un'adolescenza complicata e spiegare come si sentiva e perché abbia dovuto agire in un determinato modo: “Per quello ho preso mai chiesto la carità”, “Non ho mai voluto, ma sono costretto, ho dovuto, è per come mi hanno cresciuto”.









I più letti della settimana: