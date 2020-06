MUSICA Baby K fa squadra con Chiara Ferragni in "Non mi basta più" Ecco il video!

Baby K fa squadra con Chiara Ferragni in "Non mi basta più".

Esattamente come un equinozio, quando arriva la sua nuova hit in radio, si apre ufficialmente l'estate! Stiamo parlando di Baby K che quest'anno ci sorprende con una collaborazione speciale, che con la musica in realtà ha poco a che fare, anche se ha sposato Fedez.

Si avete capito bene, si tratta di Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice, che si cimenta per la prima volta insieme a Baby K nella hit estiva "Non mi basta più". Una partecipazione che rende molto felice Baby K: "Il mio nuovo singolo ‘Non mi basta più' prevede un’ospite di eccezione, Chiara Ferragni di cui non potrei essere più felice. Preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente"

Simpatica anche la presentazione del progetto da parte di Chiara Ferragni: "Nella vita amerei fare la cantante, però sono un’imprenditrice digitale". E vedremo se il brano diventerà uno dei tormentoni estivi più gettonati!

Ascolta Baby K ft. Chiara Ferragni, "Non mi basta più"

