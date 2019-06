Baby K – Playa

Negli ultimi anni Baby K non è mai mancata all'appello del tormentone estivo italiano e la conferma per la cantante - rapper arriva puntuale anche quest'anno!

Qualche data? Nel 2015 esplode il successo di "Roma-Bangkok" in duetto con Giusy Ferreri. Il 2017 è stato invece l’anno di "Voglio Ballare con Te" in collaborazione con Andrès Dvicio, mentre il 2018 è quello di "Da Zero a Cento".













Il nuovo singolo di Baby K si intitola “Playa”. E' un pezzo molto orecchiabile e fresco, ma avrà la stessa potenza delle altre sue hit estive? Lo scopriremo molto presto!