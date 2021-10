CURIOSITÀ Bacchettata Reale Il richiamo del Principe William a riportare la salute della terra al centro degli obbiettivi

Bacchettata Reale.

Qualche giorno fa riferendosi al vertice Cop 26 che si terrà a Glascow la Regina Elisabetta è stata colta in un fuori onda in cui si lamentava di non sapere quali sarebbero stati i capi di stato presenti ma aveva già notizia di chi sarebbe stato assente, inoltre auspicava che la situazione potesse avere una svolta e non si risolvesse solo in chiacchiere.





[Banner_Google_ADS]





Non è passato molto che Il Principe William si è palesato con una bacchettata ai grandi magnati dell'economia mondiale come Jeff Bezos, Elon Mask e Richard Branson che hanno iniziato a promuovere i voli spaziali commerciali. Ricordiamo che l'ultimo è avvenuto qualche giorno fa e a bordo c'era anche l'attore William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek). Il Duca di Cambridge non ha risparmiato nessuno ha invece ribadito il concetto che dovremmo proteggere la terra invece di pensare ad esplorare nuovi mondi. William come sua nonna ha ribadito il concetto: “A Glasgow bisognerà evitare che ci siano solo parole” in una intervista alla BBC il duca ha affermato che: “la priorità è salvare la Terra, non il turismo spaziale”. Il futuro Re ha presentato recentemente nel “Royal Tour” fatto in Pakistan, il premio Eartshot Prize di un milione di sterline che verrà assegnato alle migliori cinque proposte ambientali dal 2021 al 2030.



I più letti della settimana: