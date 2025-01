CURIOSITÀ Baci Celesti Lo spettacolo dal cielo due congiunzione in due giorni da vedere anche a occhio nudo

Baci Celesti.

“Baci celesti” in arrivo: salutato il nuovo anno, prepariamoci a due spettacolo uno più bello dell’altro: il 3 gennaio ammireremo la congiunzione Luna-Venere, mentre la sera successiva, il 4 gennaio, quella Luna-Saturno.

Entrambi gli eventi possono essere visti anche a occhio nudo, ma, come sempre, invitiamo ad usare almeno un buon binocolo per apprezzare meglio il Signore degli Anelli. Da non perdere!

Come spiega l’Unione Astrofili Italiana, la sera del 3 gennaio, nella costellazione dell’Acquario, il nostro satellite in fase crescente sarà in congiunzione con Venere, uno degli oggetti più luminosi della volta celeste.

E non finisce qui, perché la sera successiva, il 4 gennaio, il nostro satellite raggiungerà Saturno, dando vita ad un’altra imperdibile congiunzione, per la quale suggeriamo di usare almeno un buon binocolo

