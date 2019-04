Back to the future con il ritorno del Mega Drive Mini

Il 3 Dicembre 1994 il colosso Sony sbarcava ufficialmente nel mondo "videoludico" con la consolle che avrebbe cambiato per sempre il modo di concepire i videogame, la Playstation. Nel Dicembre del 2018 esattamente 25 anni dopo, questa tornava in una versione commemorativa, più piccola nelle dimensioni e con ben 40 giochi già installati al suo interno.

Ma quest'anno a compiere 30 anni dal suo lancio negli States (in Europa arrivò l'anno dopo) è la consolle di casa SEGA, il Mega Drive, che negli anni '90 fece la storia con 29 milioni di pezzi venduti. Anche in questo caso verrà distribuita una versione mini commemorativa, del 55% più piccola rispetto all'originale, probabilmente da Settembre 2019. Al suo interno, già installati come per la sua concorrente, 40 tra i giochi che hanno riscosso maggior consenso da parte dei videoplayers dell'epoca, differenziati tra mercato europeo ed americano. L'elenco non è ancora stato reso noto ma è certo che sarà inserito "Bloodlines"della saga Castlevania. Il costo?....Per gli amanti di queste iconiche consolle sicuramente non sarà un problema.