A distanza di 25 anni dalla sua pubblicazione ancora si cercano spiegazioni sul significato di "I Want It That Way" dei Backstreet Boys. Una hit planetaria uscita il 12 aprile 1999, come singolo principale del loro terzo album in studio, Millennium, scritto da Max Martin e Andreas Carlsson, mentre Martin e Kristian Lundin lo hanno prodotto.

Per saperne di più e scoprire il vero significato, ascolta il reloaded!