CURIOSITÀ Baguette il pane magico Amatissimo dai francesi la baguette viene definito anche il pane “intelligente” perchè la crisi economica sta dando una mano ai francesi in questo periodo di crisi a cambiare le loro abitudini.

Baguette il pane magico.

Amatissimo dai francesi la baguette viene definito anche il pane “intelligente” perché la crisi economica sta dando una mano ai francesi in questo periodo di crisi a cambiare le loro abitudini. Questo tipo di pane a causa del tipo di farina con cui è prodotto tende a seccarsi molto velocemente tanto che i francesi buttano mediamente 9 baguette a testa all'anno che corrispondono al 15% della produzione nazionale circa 50 mila tonnellate. Il pane invenduto è arrivato a livelli allarmanti nelle oltre 33 mila boulangerie. Per questo an che i panettieri francesi stanno correndo ai ripari macinando il pane rimasto invenduto per produrre pan grattato e il “pain d'hier et de demain” per produrre dolci.

[Banner_Google_ADS]

Duecentocinquanta panetterie avrebbero già acquistato un macchinario che si chiama “Le Crumbler”, che costa 2mila euro, e che grazie a una potente macina trasforma 100 chili di pane in un'ora in una polvere soprannominata "polvere magica" per tanti prodotti da forno, biscotti, pasta per pizza, pasticcini. Altro modo di riciclare le baguette infatti arriva dalla Germania che ha trovato un modo di trasformare il macinato del pane in biocarburante per le centrali elettriche. Il pane si trasforma in metano e quindi in elettricità green. C’è anche chi ha scoperto come trasformare il pane in birra. Alcune boulangerie producono quindi birre artigianali dette galopin.



Audio Gallery



I più letti della settimana: