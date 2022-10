Ballando si risparmia sulla bolletta elettrica

In un periodo in cui i costi dell'energia sono schizzati verso l'alto aumentano le proposte alternative per risparmiare. Ad esempio c’è un sistema che si chiama Bodyheat, progettato dalla TownRock Energy che fa risparmiare sulla bolletta perché crea energia rinnovabile. Si balla un brano dei Rolling Stones e si producono circa 250 Watt di energia termica, mentre con i Daft Punk si arriva anche ai 600 Watt.

La differenza è che l'aria calda non viene buttata fuori dal locale dal sistema di areazione, ma passa sotto il pavimento assorbendo il calore emanato dai corpi si trasforma in una batteria di riserva che alimenta il locale. Si ha anche uno stoccaggio della stessa, che può essere conservata. Considerate che l'energia termica emanata da un singolo corpo che balla può arrivare ad alimentare una lampadina da 100 Watt, A Glasgow quindi ci si diverte in modo sostenibile. Con la crisi energetica, del resto, c’è tanto da ballare.