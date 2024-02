MUSICA Band on the run la compilation dei 50 anni Diversi formati per una raccolta di successi del sodalizio post Beatles di Paul Mc Cartney end the Wings che celebra il cinquantennale

Band on the run la compilation dei 50 anni.

Sorprese dal mondo della musica, è uscita la "Band on the Run 50th Anniversary Edition" di Paul McCartney & Wings.

Si tratta dell’edizione ampliata del 50° anniversario del celebre album "Band on the Run", pluripremiato ai Grammy e con brani come "Jet", "Bluebird", "Let Me Roll It", "Picasso's Last Words (Drink to Me)" "Nineteen Hundred and Eighty Five".

L’edizione speciale è disponibile in diversi formati. Versione da 1LP, con mastering a velocità dimezzata, tracklist identica a quella US, conla canzone "Helen Wheels" e un Polaroid poster di Linda McCartney.

Edizione in vinile doppio Lp con album originale americano, rimasterizzato in half speed, secondo LP intitolato "Underdubbed" Mixes Edition e 2 poster Polaroid di Linda McCartney.

Formato 2CD con l'album originale americano, la "Underdubbed" Mixes Edition e un poster Polaroid pieghevole fronte-retro di Linda McCartney.

