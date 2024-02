CURIOSITÀ Bando Trentino per i giovani Un progetto con lo scopo di aiutare i giovani nel percorso di emancipazione dalla famiglia e ripopolare lee aree montane

Bando Trentino per i giovani.

Si chiama Bando Trentino è dedicato ai giovani under 35 e permetterà loro di vivere in un appartamento a Scurelle, in Valsugana in Trentino Alto Adige, pagando solo 100 euro al mese e offrendo 10 ore mensili di volontariato.

Saranno 8 i giovani under 35 che potranno usufruire di un appartamento di 300 metri quadri per due anni, partecipando anche a progetti per inserirsi nel mondo del lavoro.

Lo scopo è di permettere ai ragazzi di lasciare la propria famiglia e iniziare, il percorso che li porterà a diventare degli adulti autonomi.

L'iniziativa ha tra i suoi obiettivi ripopolare le zone montane e promuovere l’inclusione nelle piccole realtà locali. I giovani vivranno all’ultimo piano di una villa a Scurelle, a quaranta minuti d’auto da Trento. Al pianterreno c’è un centro anziani e al primo alcuni laboratori clinici.

L’appartamento invece ha 7 stanze, sei singole e una doppia e bagni privati e poi spazi in comune, come la cucina e il grande soggiorno.

Le spese delle utenze invece verranno divise tra i coabitanti. I ragazzi verranno anche inseriti in un percorso per entrare nel mondo del lavoro, con una partnership con l’Agenzia del Lavoro.

Ogni partecipante avrà un tutor per un supporto.



