Banksy: chi è Babbo Natale?

L'arte ci porta oltre lo sguardo e ci insegna ad osservare con l'anima. Banksy, lo street artist britannico dall'identità anonima ci stupisce ancora a poche settimane dal Natale regalandoci uno dei suoi murales a tema. E' cosi che su un muro di Birmingham spiccano il volo due renne che trainano la slitta di Babbo Natale con la panchina(reale) in cui dorme un senzatetto. Sarà lui il vero Babbo Natale?

C'è anche un video che riprende l'intera performance e che in poche ore ha superato il milione di visualizzazioni. Viene ripreso il clochard seduto, Ryan il suo nome, mentre afferra la borraccia e beve avidamente il suo contenuto. A questo punto l'inquadratura si allarga e compaiono le renne accompagnate da una scia di stelle e le redini legate alla panchina. Il clochard posiziona lo zaino diventato un cuscino, si prepara per la notte e la panchina magicamente si trasforma in slitta pronta per partire e prendere il volo.

Un'occasione anche per sollecitare la generosità dei passanti che si sono fermati e hanno donato a Ryan cibo e bevande come racconta l'artista stesso: «Dio benedica Birmingham», ha scritto in un post, «nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan su questa panchina, i passanti gli hanno dato una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino. Senza che lui chiedesse mai nulla».

Successivamente il murale è stato purtroppo rovinato da un vandalo che ha disegnato dei nasi rossi alle renne. Peccato. Aveva davanti a sé Babbo Natale e non ha saputo riconoscerlo.