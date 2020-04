ATTUALITÀ Banksy mette a "soqquadro" il bagno di casa Lo smart working creativo

Banksy, lo street artist di Bristol, colpisce ancora. Se state pensando ad un'uscita non autorizzata siete fuori pista perchè sta rispettando la quarantena e anche lui come tanti altri pratica smart working. Nelle ultime ore ha scelto il bagno di casa per far giocare i suoi iconici ratti: corrono da tutte le parti, nella doccia, sul lavabo, sul wc, giocano con il dentifricio e si divertono con la carta igienica anche se in realtà si muovono come fossero tutti dei criceti sulla ruota.

Come sempre di tratta di un'immagine provocatoria e ironica, racconta dell'uomo che impazzisce nella sua gabbia e per questo tra quelle quattro mura tutto viene messo a soqquadro da nove topolini. Esattamente come gli artisti di strada, devono muoversi di nascosto e molto velocemente, solo che in questo caso sembra impossibile darsi alla fuga.

Sotto la foto postata su Instagram, la didascalia mette in luce un altro aspetto comune a molte case durante questo lock down: "Mia moglie mi odia quando lavoro da casa". La foto in meno di due ore ha superato il milione di like e ad un buon osservatore, rivela in qualche modo qualcosa in più sulla sua intimità...





