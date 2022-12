Barbie e Ken al cinema

Dovremo pazientare fino al prossimo anno prima di vedere nelle sale un film molto atteso, che vedrà Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti rispettivamente nei panni di Barbie e Ken. La celebre attrice porterà infatti sul grande schermo l'iconica bambola, con un'uscita prevista per il prossimo luglio intanto per tutti gli amanti del genere esce un'anticipazione con le prime indiscrezioni e foto apparse sui social. In queste ore è stato inoltre pubblicato il primo teaser trailer ufficiale.