ATTUALITÀ Bastava una scopa per spazzare via la psicosi da Coronavirus... Si chiama #BroomstickChallenge

Bastava una scopa per spazzare via la psicosi da Coronavirus....

Molto probabilmente serviva qualcosa per calmare la psicosi da Coronavirus, un modo per distogliere l'attenzione dal clima teso di questi ultimi giorni, ma nessuno avrebbe mai pensato che per spazzare via ansie e paure bastasse una scopa! Si avete capito bene una scopa che addirittura, a detta della NASA, in un particolare giorno dell'anno, sarebbe stata in piedi da sola sfidando la forza gravitazionale.

Si tratta ovviamente di una bufala riguardante la #BroomstickChallenge, infatti in qualsiasi giorno proviate a mettere in equilibrio una scopa sul pavimento di casa, questa sarà in grado di reggersi da sola. Anche l' Agenzia Spaziale Americana smentisce: “Stiamo facendo una pulizia completa della bufala riguardante la #BroomstickChallenge. Prova a farla oggi, domani o anche il giorno successivo: funzionerà ogni volta. È solo una questione di fisica."

La sfida, diventata subito virale, era nata nei giorni scorsi su TikTok, il social network più utilizzato dai giovanissimi e veniva lanciata con questo messaggio: "La NASA ha detto che oggi è l'unico giorno in cui una scopa può stare in piedi da sola a causa della forza gravitazionale". Proprio per il fatto di essere chiamata in causa la NASA ha successivamente deciso di intervenire per specificare che trattasi di leggenda metropolitana, in quanto la scopa rimarrà in equilibrio ogni giorno dell'anno proprio perchè le setole della stessa fungeranno da treppiede.

Quindi Challenge smontata in poche ore, ma in tanti sui social si sono divertiti e distratti dal Coronavirus, almeno a giudicare dai numerosi video condivisi!





