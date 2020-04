Batman è in Messico a vegliare sulla quarantena

La polizia messicana può contare su un aiuto del tutto speciale per controllare che la popolazione rispetti le restrizioni emesse dal governo in periodo di quarantena. Infatti da giorni si aggira sulla sua auto, che ricorda molto da vicino la famosa Batmobile dell'uomo pipistrello, un oscuro signore che lancia il suo messaggio registrato alla persone invitandole a restare in casa.





Insomma questo Batman in Messico pattuglia le strade e fa rispettare la quarantena, quasi a voler fare emergere che di Supereroi anche nella vita reale ci sarà sempre bisogno. la città in questione è Monterrey, Nuevo León, da poco sono state annunciate le nuove e più severe misure precauzionali per combattere la diffusione del virus noto come COVID-19. Ma tutto il mondo è paese, e anche da quelle parti, non tutti sembrano aver afferrato il concetto. Allora ci pensa lui: l'Uomo Pipistrello che da bordo della sua batmobile controlla che tutto sia come da protocollo.













Ed è già la star della città, su Twitter ne parlano 253 utenti e una televisone lo ha già intervistato. il costume con il quale si presenta il cosplayer è quello di Batman e le sue intenzioni sono più che buone, ovvero quelle di aiutare la polizia, che per il momento non si preoccupa più di tanto a scoprire l'identità del misterioso uomo, nel compito di fare rispettare le regole imposte dal governo in materia di quarantena. Nell'intervista rilascata alla locale stazione televisiva ha detto chiaramente: "Oggi ho visto intere famiglie con dietro anche i bambini, nonostante il governo abbia detto di restare a casa. Continuiamo a vedere gente nelle strade come se nulla stesse accadendo" racconta, motivando la sua iniziativa "Non posso risolvere la situazione da solo, per cui chiamo a raccolta tutto Nuevo León e per unirsi a me e comportarsi anche loro da supereroi. State a casa". "Capisco che la situazione sia complicata, che le persone siano disperate, che fa davvero tanto caldo, ma magari accendete la tv, passate del tempo con la vostra famiglia, approfittate del tempo che avete ora a disposizione"...

E.. se lo dice Batman...