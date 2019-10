Battuta all'asta per 190.000 €uro l'ascia di "Shining"

Diciamocelo, a chi non ballano qei 190.000 Euro sul conto corrente che non si sa mai come spendere? Se amate il cinema fino al desiderio di possedere oggetti di scena dei vari cult Hollywoodiani c'è il posto che fa per voi e le vostre tasche. Trattasi della famosa asta di "Entertainment Memorabilia" di Londra che ha messo in vendita più di 900 lotti provenienti da circa 300 film diversi, destinati ai migliori offerenti.

L'ascia utilizzata da Jack Nicholson nell'iconica scena del film Shining, (Costo 170,000 Sterline, circa 190,000 Euro), pezzo forte della serata.

L'oggetto è stato per molti anni in mano a un membro della crew del regista Stanley Kubrick, che aveva acquistato l'ascia in una vendita avvenuta alla fine della produzione, nel 1980. e pensate che l'uomo delle aste l'avrebbe voluta per spaccare la legna, adducendo che ne aveva bisogno proprio per quel motivo. L'oggetto è in perfette condizioni e i pochi graffi presenti pare si debbano accreditare all utilizzo prolungato nelle riprese del capolavoro del 1980 di Stanley Kubrick.

Ma oltre a questo si poteva acquistare altri 900 l'armatura del generale "Massimo Decimo Meridio" indossata da Russell Crowe nel film "Il Gladiatore".

Tra i vari "cimeli sono andati all'asta anche il costume indossato da Michael Keaton per Batman di Tim Burton (1989),

la pistola con silenziatore di James Bond nel film "007:GoldenEye" .