I mozziconi di sigaretta abbandonati per strada sono una delle piaghe del nostro pianeta. Il tempo di smaltimento di un mozzicone è lunghissimo, secondo un'indagine fatta dall'Associazione Ambientalista Italiana “Marevivo” il 65% degli italiani non li smaltisce correttamente.









Abbandonati in mare provocano danni importanti si calcola che un solo mozzicone di sigaretta inquini fino a mille litri di acqua. In Olanda per cercare di arginare il problema è stato sviluppato il “beach Bot”. Si tratta di un innovativo robottino addestrato a riconoscere i mozziconi e a raccoglierli. L'idea innovativa è venuta ad un coppia di giovani imprenditori dell'Aia che stavano cercando una soluzione per combattere in modo efficace l'inquinamento degli arenili. Beach Bot è lungo circa 80 centimetri e usa la sua intelligenza artificiale per scovare i mozziconi di sigaretta sulla sabbia in pochi secondi, grazie alla presenza di due fotocamere, una anteriore e una posteriore. Opera con l'aiuto di una rete neurale convoluzionale (CNN), un algoritmo di autoapprendimento che può stabilire connessioni. Ogni anno vengono prodotti 5,6 trilioni di sigarette e ben 4,5 trilioni di filtri vengono abbandonati in strada e sulle spiagge, con effetti devastanti sugli ecosistemi