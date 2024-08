"Beaches" è il nuovo singolo di Beabadoobee

L'artista Beabadoobee lancia Beaches, una dolce anteprima all'uscita del suo terzo album in studio This Is How Tomorrow Moves. È un singolo pieno di speranza, pubblicato dopo Take a Bite, Coming Home ed Ever Seen. Questa traccia, realizzata durante il suo ritiro creativo, non è solo una canzone, ma una rappresentazione musicale di un periodo catartico.





Con il suo ritornello I'm sure now, I'm sure now Bea celebra un nuovo livello di sicurezza e benessere.

Beaches è una rinfrescante interpretazione indie-rock che ricorda gli anni 2000, emanando libertà e ottimismo. Il brano è frutto delle esperienze di Beabadoobee e parla dell'immergersi completamente nell'oceano... Ma non solo in senso letterale! Bea sta affondando completamente in un processo creativo, che segna la sua svolta artistica e personale. Tuffarsi è il consiglio che ha seguito: non fare cose a metà, ma crederci e realizzarle fino in fondo, proprio come questa nuova produzione.

Il pezzo esplora temi di auto-scoperta e simboleggia il passaggio da passi incerti a un impegno sincero nella musica.