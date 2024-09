"Beatrice" è il nuovo singolo di Tedua e Annalisa

Dopo una lunga attesa, Tedua è tornato con l’ultimo atto del grande progetto La Divina Commedia, uscito la scorsa estate. Beatrice è tra le canzoni del Paradiso di Tedua, la versione deluxe de La Divina Commedia, che completa il viaggio del rapper ispirato a quello dantesco. Per la canzone, che come titolo porta il nome della donna amata da Dante, il rapper genovese ha scelto un’altra cantante ligure, Annalisa, che canta con lui in una sorta di botta e risposta per tutto il testo della canzone.



Il brano racconta una relazione difficile e tormentata, i cui protagonisti si trovano in una situazione di incertezza e confusione. All’inizio, ci sono domande che risuonano come un'eco tra due persone che non sanno più cosa fare e dove andare con il loro rapporto. C’è poi una forte componente di rimpianto e nostalgia, il desiderio di tornare ai bei tempi passati, come quando si sono scambiati il primo bacio. Beatrice racconta la fine di una storia d'amore, così difficile da accettare anche a causa della paura dell'abbandono e critica le aspettative materialistiche e superficiali che caratterizzano molti rapporti moderni. Per poter andare avanti, la protagonista deve imparare ad amarsi e sembra iniziare a farlo attraverso un vero e proprio viaggio della consapevolezza, come si vede nel video ufficiale.