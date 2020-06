TELEVISIONE Beautiful i 30 anni in casa Foerrester La prima puntata è andata in onda il 4 giugno 1990.

Ormai viene da pensare che siano realmente una delle mansion di moda tra le più prestigiose al mondo, arrivando ad immaginare che tutte le donne abbiamo nel guardaroba un abito firmato "Forrester" e invece è tutto una soap che va in onda dal 4 giugno 1990 e che festeggia i suoi primi 30 anni di vita. La serie ideata da William e Lee Phillip Bell dal titolo The Bold and the Beautiful, (in italia semplicemente Beautiful), va in onda in oltre cento paesi, per la sua incredibile attinenza con la vita reale di tutti i giorni ha portato gli sceneggiatori ad incrociare le vicissitudini della famiglia Forrester &C. con persone, politici, sportivi e persino capi di stato realmemte esistenti come quella volta che si occuparono e parlarono dell'ex presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga. In italia semplicemente Beautiful













Siamo nel 1991, Colette Rosselli, allora consorte di Indro Montanelli, ospite di un programma televisivo si lasciò sfuggire che Ronn Moss, ovvero il prode Ridge Forrester, amore malcelato di tutte le spettatrici italiane, si sarebbe fatto prete. aggiunse poi di essere stata informata della svolta mistica dal capo dello Stato, anch'egli fan della soap opera. Il senatore socialista Guido Gerosa dubitò del finale mistico. E' vero che l'eroina Caroline morirà presto di leucemia, dopo avere sposato l'amatissimo Ridge, ma dubito che Ridge si faccia prete. La storia infatti prese ben altra piega, infatti mascellone, sarebbe convolato a nozze con la sua ex amante Brooke, che aveva abbandonato e poi era stata sposata col padre di Ridge stesso, Eric Forrester, il quale a sua volta si era separato dalla moglie Stephanie. Per il Guinness dei primati è "la soap opera più popolare del mondo": il 4 giugno festeggia i suoi primi trent'anni di vita nella tv italiana e continua ad andare in onda. Gli attori (e personaggi) più longevi che dal 1987 ad oggi non hanno mai abbandonato i loro ruoli sono John Mc Cook, ovvero Eric Forrester, patriarca della famiglia Forrester e titolare della casa di moda Forrester Creations, e Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke Logan, figlia di Stephen e Beth Logan, famiglia coprotagonista della soap,per esigenze di scena (un bambino che diventa adolescente e poi adulto), altre volte per via dell’abbandono di un attore e della sua naturale sostituzione con un altro.





Citiamo, a titolo di esempio, Thorne Forrester, interpretato da ben 3 attori differenti nel corso degli anni, Katie Logan, interpretata da 2 attrici differenti, ma soprattutto Ridge Forrester, interpretato dapprima da Ronn Moss (attore che ha fatto innamorare un’intera generazione di donne, se non forse anche due) e poi da Thorsten Kaye. Insomma, i personaggi rimangono, ma i volti cambiano, eccetto, come detto, Eric e Brooke, che ci aspettiamo di vedere sul piccolo schermo a farci compagnia con i loro intrighi professionali, personali ed amorosi ancora per molti anni.

Allora 1000 di questi giorni famiglia Forrester









