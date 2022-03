VITA Bebe Vio: "Evvai...Mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi" Dal suo profilo social lancia il grido di gioia...e inneggia all' incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni

Bebe Vio: "Evvai...Mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi".

Sembrano i doni tanto sognati e tanto attesi per Natale e forse per Bebe Vio, in un certo senso, lo sono davvero. Le sono arrivate le nuove mani e i nuovi piedi. "Non avrei potuto fare questo senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro...", scrive l'atleta paralimpica, sul suo profilo social. Ora grazie alle nuove protesi dell' azienda partner ufficiale delle Paralimpiadi della quale Bebe è diventata testimonial, può ampliare il ventaglio di movimenti della vita di tutti i giorni e non solo in quella sportiva.

"Insieme sosterremo i progetti dell' l'associazione onlus che abbiamo fondato nel 2009 - ha annunciato, sempre la portabandiera di Tokyo 2021 sui suoi profili social - In questo modo aiutiamo bambini e giovani con amputazioni e li inseriamo nel mondo dello sport. Abbiamo grandi idee da realizzare e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme!".

Bebe rimane sempre un grande esempio per tutti, paralimpici e non...

