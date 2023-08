NEW PLAY Bebeh Rexha & David Guetta Il duo unisce nuovamente le forze per lanciare "One in a million", candidato tardivo al titolo di tormentone estivo dal sapore decisamente romantico

Bebeh Rexha & David Guetta.

Settima collaborazione all'attivo per il duo Bebe Rexha e David Guetta, che con questa "One in a Million" sigillano un sodalizio ormai consolidato nel tempo.

Per lei primo lancio dopo il suo terzo album, “Bebe” che l'ha vista collaborare con altri grossi nomi come Snoop Dogg e Dolly Parton.

Lui, invece ,è reduce dal recente successo di “Baby don't hurt me”, remake della hit del '93 di Haddawy, “What i s love”, realizzato insieme a Anne - Marie e Coi Leray, platino in Italia e ancora presente nelle top 40 .

[Banner_Google_ADS]



Insieme, con “I'm good (Blue)”, di dischi di platino ne hanno collezionati ben due, oltre ad una nomiation per il Grammy.

Atmosfera house, un tripudio di synth ed un testo decisamente romantico, questo il mix di ingredienti scelto per "One in a million".

“You're my one, one, one in a million, it's like someone picked you out of the sky,” , così canta infatti Bebe Rexha, in questo pezzo che celebra il lato bello dell'amore e l'incredulità positiva di quell'incontro capace di stravolgerti la vita, lasciandoti addosso la sensazione che il caso non esista e che l'altro sia un dono scelto ed inviato appositamente per te.









I più letti della settimana: