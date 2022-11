CURIOSITÀ Bello e impacciato George Clooney e la sua disastrosa richiesta di matrimonio che stava pre fruttargli un NO

Bello e impacciato.

George e Amal Ramzi Alamuddin in Clooney sono una coppia bellissima e affiatata, sembrano fatti l'una per l'altro. Ma stava per andare tutto a rotoli, matrimonio compreso. George Clooney ne ha parlato in televisione, durante uno Show, dove era ospite. "È venuta nella mia casa al Lago di Como. La cosa divertente è che il mio agente Bryan Lourd, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Vengo a Como con un’amica. Finirà che vi sposerete'". L'attore non credendo a queste cose gli ha risposto, che era un idiota. E che non sarebbe mai successo. E invece...i due appena conosciuti hanno parlato tutta la notte.

Poi è iniziata quella che ancora oggi è un usanza della coppia. Ovvero scriversi lettere, a mano, lettere che i due, si lasciano sul cuscino. Ma la vera disfatta fu la proposta di nozze e Clooney finalmente l'ha raccontata nei dettagli: "Avevo calcolato tutto. Ogni cosa. Avevo organizzato una playlist e pensato di darle l’anello durante la canzone 'Why Shouldn’t I'. È una canzone bellissima. Ho messo l’anello in un piccolo cassetto dietro di lei e ho cucinato. Pensa che stavamo uscendo solo da sei mesi… Parte la canzone mentre stiamo cenando. Allora le faccio: 'Penso ci sia un accendino nel cassetto. Lo prendi? Così riaccendiamo la candela…'. Lei apre il cassetto, vede questo anello e fa una faccia contrariata. E mi fa: 'C’è un anello qui dentro'.





Come se qualcuno si fosse scordato un anello anni prima lì dentro". Tutto questo avveniva mentre lo scapolo più ambito di Hollywood era già in ginocchio, pronto a fare la proposta. "La playlist intanto stava andando avanti e io le ho chiesto se avesse voluto sposarmi". Amal non mi rispose: non mi disse di sì fino a quando non finì una canzone terribile, 'Goody Goody' che, sì, avevo messo nella playlist, ma che volevo partisse più tardi, per ballare. Così le ho detto: 'Senti, io voglio veramente sposarti. Ma allo stesso tempo non sono più così giovane e sono ancora in ginocchio… E potrei rompermi un’anca'. Solo a questo punto è arrivato il sì di Amal. La coppia si è poi sposata il 29 settembre 2014 a Venezia e dal matrimonio sono nati i gemelli Ella e Alexander.

E vivono ancora insieme a lungo felici e contenti.



