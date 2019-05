Ben tornata Kylie! “New York City” il suo nuovo singolo

Kylie Minogue sta per tornare con un greatest hits intitolato “Step Back In Time”. Uscita ufficiale venerdì 28 giugno.

E' questa l'occasione per festeggiare i 30 anni di carriera della cantante e produttrice discografica australiana naturalizzata britannica.

Intanto arriva “New York City” l'unico inedito inserito nella raccolta. Si tratta di un brano dalle tonalità pop -dance pronto per essere ascoltato nelle spiagge dell'estate 2019!













“Step Back in Time: The Definitive Collection” contiene ben 42 canzoni e sarà disponibile in diversi formati, dal classico CD a tre versioni in vinile e, per i più nostalgici, cinque cassette colorate!

Armatevi dunque di “mangianastri” o di piastra di registrazione con tanto di “play” e “rec”, ma fate in fretta, avete tempo fino a venerdì 28 giugno!