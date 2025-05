CURIOSITÀ Benefici per chi dorme con i calzini Diverse ricerche scientifiche, mostrano come i calzini indossati durante la notte siano una soluzione all'insonnia

Se avete problemi con il riposo notturno, per il sonno troppo leggero e improvvisi risvegli durante la notte, una soluzione da aggiungere alle tante, delle quali puri abbiamo parlato in questo sito, è quella di andare a letto con i calzini.

In qualsiasi stagione dell’anno, ma specialmente quando le temperature si abbassano. Ma perchè con i calzini si dorme meglio? Diverse ricerche scientifiche, realizzate in particolare dall’Università americana della Pennsylvania, specializzata in problemi del sonno, e dal Cleveland clinic sleep disorders center, dimostrano come i calzini indossati durante la notte siano una soluzione efficace per guadagnare tempo prezioso di sonno.

E questo per tre motivi fondamentali: Regolazione della temperatura corporea: i calzini aiutano a mantenere i piedi caldi, il che può favorire una migliore regolazione della temperatura corporea. Quando i piedi sono caldi, i vasi sanguigni si dilatano, e questo segnala al corpo che è il momento di rilassarsi, facilitando il sonno.

Migliore circolazione sanguigna: indossare calzini può anche migliorare la circolazione sanguigna. Se i piedi sono freddi, la circolazione può rallentare, il che potrebbe rendere più difficile addormentarsi.

I calzini, mantenendo i piedi al caldo, possono evitare questo problema. Sensazione di comfort e di rilassamento: alcune persone trovano che indossare i calzini aggiunga una sensazione di comfort, che può essere rilassante e aiutarle a distendersi prima di dormire.

