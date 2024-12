L'allenamento con i pesi per il potenziamento muscolare stravince fra le discipline di Fitness, ma lo yoga è in forte aumento (+7%) rispetto all’anno precedente, conquistando il podio come disciplina con la crescita più rapida.

E ancora: i dati confermano che l’appuntamento con il Work Out del martedì alle 18 fa dimenticare ai dipendenti persino il tanto sospirato momento dell’Happy Hour. E ancora: i più attivi sono, a sorpresa, i dipendenti del settore pubblico, che superano di poco i colleghi del settore finanziario e tecnologico.

Sono solo alcune delle curiosità emerse da Trends Report, l’ultima ricerca condotta da Wellhub, portale di servizi all-in-one per il benessere aziendale, che ha intercettato i trend per il benessere dei dipendenti nel 2025.

Il report analizza i dati globali di oltre tre milioni di abbonati Wellhub provenienti da 19.000 aziende, svelando le principali tendenze che stanno plasmando il futuro del benessere sul posto di lavoro.