Benson Boone: "I’m sorry, I’m here for someone else".

"I’m sorry, I’m here for someone else" è il titolo del primo brano dell'anno per Benson Boone, che segna così l'inizio di una nuova fase della sua carriera, dopo la sua straordinaria esibizione di “Beautiful Things” alla 65ª edizione dei Grammy, dove è stato candidato come miglior artista. Il brano che ha spopolato nelle classifiche e accumulato quasi 3,5 miliardi di stream dalla sua uscita, è stato il pezzo più ascoltato al mondo nel 2024, aggiudicandosi il prestigioso Global IFPI Award. Certificato anche 5x Platino negli Stati Uniti (2x Platino in Italia), è stato incluso nel suo album di debutto “Fireworks and Rollerblade”, che ha ottenuto la certificazione Platino negli Stati Uniti (Oro in Italia).

La canzone "I’m sorry, I’m here for someone else" di Benson Boone racconta di un incontro inatteso tra due ex fidanzati in un ristorante. Il protagonista è presente per un appuntamento con la sua attuale compagna, ma si trova di fronte a una persona con cui ha condiviso un passato sentimentale. Nel vederla, è colto di sorpresa e riscopre improvvisamente tutti i sentimenti che provava per lei.



Boone ha anche aperto il concerto di Taylor Swift durante l'Eras ​​Tour a Londra, allo stadio di Wembley, a giugno, dopo essersi esibito con Lana Del Rey all'Hangout Festival a maggio. Ha inoltre intrapreso il suo tour mondiale “Fireworks & Roller Skates”, che ha registrato il tutto esaurito. Oltre alla pubblicazione di “Sorry I'm Here For Someone Else”, Boone ha in programma numerosi concerti in festival di prestigio come Coachella e Governors Ball, e nuove uscite musicali. Il 2025 si preannuncia essere un anno straordinario per l'artista, con prospettive di ulteriori successi e traguardi.

Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else

